El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid y elegido mejor jugador de la final de la Liga Europa (0-3), remarcó este miércoles que "no es momento de hablar" de su futuro y recalcó que era "un sueño" para el ganar un título "con el Atleti, Simeone" y sus "compañeros".

"No es momento de hablar de mi futuro. Hay que disfrutar yo personalmente de mi partido, de haber ganado un título y de celebrarlo con la afición. Era un sueño para mí ganar un título con el Atleti, con el Cholo y con mis compañeros que me llevo muy bien y ahí estamos. Tuvimos una oportunidad de Champions y no pudo ser y esta me he dicho a mí mismo que era mi título y así es", declaró.