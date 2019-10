El delantero del Barcelona Antoine Griezmann admitió, en la víspera de recibir al Inter de Milán en la Liga de Campeones, que todavía no ha ofrecido su mejor versión como azulgrana.

"Me falta tiempo. Me siento cómodo, pero todavía necesito mejorar en el campo, sobre todo mis movimientos jugando por banda, entrar más en juego. Estoy con confianza, pero sé que todavía me faltan cosas para ser el mejor Griezmann posible", reconoció.