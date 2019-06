El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, aseguró este miércoles que no tiene intención de regresar al FC Barcelona y mucho menos hacerlo como presidente.

"Volveré a Barcelona tarde o temprano, pero al Barça, y como presidente, olvidaros. Uno, para ser presidente, ha de estar preparado y tener conocimientos de muchas cosas y yo no los tengo. Yo intento ser buen entrenador, que mal no me ha ido en la última década, pero presidente no. Volveré a vivir en Barcelona tarde o temprano; es lo único que puedo garantizar", afirmó.