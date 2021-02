La rumana Simona Halep (2) rozó la eliminación en la segunda ronda del Abierto de Australia tras imponerse a la australiana por un ajustado 4-6, 6-4 y 7-5 tras remontar un 5-2 desfavorable en el set decisivo.

“Estaba esperando a una rival muy dura pero no tanto como lo ha sido. No estaba siendo muy positiva y me estaba criticando de no ser lo suficientemente fuerte para competir con ella”, comentó tras su dura batalla.