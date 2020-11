El británico Lewis Hamilton (Mercedes), seis veces campeòn del mundo de F1 y que está a un paso de sellar el séptimo, dijo este diomiongo tras ganar el Gran Premio de la Emilia Romaña en Imola que "no hay garantías" de que vaya a seguir en el Mundial y que "hay muchas cosas" que le "emocionan de la vida exterior".

Hamilton, que aún no ha renovado su contrato con Mercedes, habló de la situación del director del equipo Mercedes, Toto Wolff, que recientemente dijo que está considerando su futuro. "Ni siquiera yo sé si estaré aquí el año que viene, así que eso no me preocupa en este momento", dijo en declaraciones que reproduce el portal motorsport.com.