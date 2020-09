El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Monza, tras finalizar séptimo este domingo el Gran Premio de Italia, la octava prueba del certamen, que su "carrera no tuvo que haber sido así"

"Mi carrera no se tuvo que haber desarrollado como se desarrolló. No vi la señal que indicaba que el 'pit lane' estaba cerrado; estaba siguiendo el delta del coche de seguridad en la pantalla de mi coche; pero me hago responsable y será algo que investigaremos y de lo que aprenderemos", explicó Hamilton, que marcó la vuelta rápida y a pesar de acabar séptimo sigue liderando con solidez el certamen: suma 164 puntos, 47 más que su colega finlandés Valtteri Bottas y con 54 sobre el holandés Max Verstappen (Red Bull), que este domingo se retiró.