El capitán de Bélgica, Eden Hazard, que arrastra lesiones en las dos últimas temporadas y sintió dolores en una pierna en el último partido con el Real Madrid, sigue trabajando para recuperarse al 100 % de cara a la Eurocopa porque arrastrar molestias supone que "siempre hay un poco de miedo".

"En mi último partido con el Real Madrid todavía tenía dolor en mi pierna, en mi cuádriceps (...). Y ya me conocen: no me gusta jugar con pequeñas molestias. Tengo que estar al 100 %, porque si no, siempre hay un poco de miedo...", dijo el jugador a la cadena neerlandófona VTM.