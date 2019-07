El extremo portugués Hernani Jorge Santos aseguró este jueves durante su presentación como futbolista del Levante para las tres próximas temporadas que le favorece el juego de su nuevo equipo y que afronta un reto que le gusta al llegar a LaLiga.

"Lo que me atrae es un nuevo reto, que tiene cosas que me gusta como LaLiga. El club es muy bueno y vengo para trabajar. He visto los últimos cinco partidos y me favorece como juega el Levante porque es lo ideal", dijo Hernani en la rueda de prensa de presentación.