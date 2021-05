El portero Iago Herrerín aseguró que cerrará esta temporada un ciclo de ocho años en el primer equipo del Athletic Club sintiéndose "querido y bastante valorado" por parte de sus compañeros y de "mucha afición", y también "tranquilo y con la cabeza muy alta" por su trayectoria en el equipo rojiblanco.

"Es duro porque los compañeros son lo mejor que tengo. Siempre he recibido su cariño, pero quizás no tan exagerado como últimamente. Lo he podido hacer mejor o peor, pero me voy con la cabeza alta porque siempre he sido yo y me he autoexigido mucho", subrayó Herrerín en su rueda de prensa de despedida.