Jupp Heynckes, técnico del Bayern Múnich, liberó de presión al árbitro holandés Björn Kuipers, que dirigirá la ida de semifinales en el Allianz Arena, al asegurar que lo conoce "muy bien" y está "muy tranquilo", convencido de que nada de la polémica surgida en el Real Madrid-Juventus condicionará.

"No me preocupa el árbitro, en toda mi carrera como entrenador siempre me he comportado muy bien hacia los árbitros, he sido siempre objetivo con su juicio y mañana es una semifinal de Champions donde están los mejores árbitros. Tengo plena confianza en el árbitro. Lo conozco bastante bien y estoy muy tranquilo", dijo en rueda de prensa en el Allianz Arena.