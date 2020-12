El capitán del Celta de Vigo Hugo Mallo negó este miércoles haber cometido un acto de indisciplina como argumentó su ex entrenador Óscar García Junyent para retirarle la capitanía del primer equipo.

“Óscar tomó su decisión pero a mí no me dio ninguna explicación. Él tendrá sus motivos pero a mí no me los explicó. Me lo dijo delante de todos los compañeros pero nada más”, afirmó el lateral derecho, para quien la retirada de la capitanía fue “un golpe grande y duro” porque no se lo esperaba.