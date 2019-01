De nuevo bajo el impulso de Lionel Messi, de principio suplente y a la hora, con 1-1 en el marcador, un recurso indispensable, el Barcelona doblegó al Leganés, respondió a la presión del Atlético de Madrid y mantuvo las distancias en la cima con un triunfo con dosis de polémica por el 2-1 de Luis Suárez.

Sin el oportunismo del atacante uruguayo, con la discusión de si su gol fue falta o no sobre Iván Cuéllar -no lo fue ni para el árbitro De Burgos Bengoetxea ni para el VAR, sí para el Leganés-, no habría sido posible el 2-1, pero ni mucho menos sin la parábola con la izquierda de Messi. Para completar su actuación, marcó el 3-1.