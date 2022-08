El jugador del Athletic Club Iñaki Williams explicó que la decisión de aceptar jugar con la selección de Ghana, con la que podría disputar la próxima Copa del Mundo de Qatar, la tomó "consensuada con la familia" y, a sus 28 años, llega en "el mejor momento" de su carrera deportiva.

"Los trenes pasan solo una vez y me he montado. Es una oportunidad que no se iba a dar más y creo que he tomado la decisión correcta. Voy a intentar disfrutar del momento, de mis raíces e intentar devolver a Ghana la oportunidad que me acaba de dar", subrayó el delantero en la rueda de prensa que ofreció en Lezama.