El centrocampista del Barcelona, Andrés Iniesta (c), disputa el balón contra los jugadores del Valencia, el defensa portugués Ruben Vezo (d) y el centrocampista Carlos Soler (i), durante el partido de la jornada 32 de LaLiga que se disputó en el estadio del Camp Nou. EFE

El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, dijo este sábado, tras la victoria de su equipo ante el Valencia (2-1), que ya ha decidido su futuro.

"Sé lo que voy a hacer con mi futuro. El apoyo de la gente lo tengo y lo he tenido siempre. No es algo que me haga cambiar de opinión", aseguró a los medios de comunicación tras el encuentro disputado en el Camp Nou.