Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, aseguró durante su presentación que siempre le ha hecho ilusión poder formar parte del club madrileño y declaró que la idea de este 'casa muy bien' con lo que a él le gusta.

"Vine muchas veces a Vallecas, como jugador y entrenador. Pertenecer a este club siempre me ha hecho una ilusión tremenda. Han querido que estuviera aquí, yo he querido estar aquí. Entre todos podemos hacer un gran trabajo. El modelo de juego, la idea del Rayo, casa muy bien con lo que a mi me gusta a nivel de fútbol. Creo que la idea de fútbol valiente, vertical, de ritmo alto, puede funcionar en este club y con los jugadores que tiene", opinó.