El centrocampista de la selección española Isco Alarcón, autor de tres de los seis tantos (6-1) del conjunto español sobre Argentina, aseguró que en el equipo nacional goza de la confianza que en el Real Madrid "no he sabido ganar".

"Los partidos con la selección me dan la vida, aquí tengo la confianza del míster. En el Madrid quizá no me la he ganado, pero sigo teniendo mucha ilusión por trabajar, por seguir mejorando y por ser titular en mi equipo y en la selección. Tengo muchas ganas de demostrar que soy un buen jugador", señalo Isco en declaraciones a Telecinco.