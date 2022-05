Isco Alarcón se despidió del Real Madrid, club con el que acaba contrato el 30 de junio, recordando el inicio de una etapa repleta de títulos con un mensaje al francés Kylian Mbappé y agradeciendo todo lo vivido en nueve años en los que, aseguró, le han permitido cumplir todos sus "sueños" como futbolista.

"Cuando estaba en el Málaga y sabía que me tenía que ir, me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no, aunque siempre hay excepciones", escribió junto a un icono de la tortuga, haciendo referencia a Mbappé.