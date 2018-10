Isco Alarcón, centrocampista del Real Madrid, pidió que se deje de recordar al portugués Cristiano Ronaldo por los pocos goles que marca su equipo y afirmó que no pueden "estar llorando por alguien que no quiso estar" en el club blanco.

"Se lleva hablando de Cristiano toda la temporada y no podemos estar hablando de quien no está. Yo echo de menos a Bale o Carvajal cuando no están, no podemos buscar la solución fuera del club, tenemos que mirar dentro del vestuario porque hay soluciones de sobra para hacer muchos goles. No podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí", aseguró.