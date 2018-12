El piloto Isidre Esteve (c), y los patrocinadores de su equipo durante la presentación del equipo para el Dakar 2019, esta mañana en Madrid.- EFE

Madrid, 10 dic (EFE). El piloto Isidre Esteve aseguró en el acto de presentación de su equipo para el próximo Rally Dakar 2019 que "cuanto más difícil sea el Dakar, mejor" ya que asegura que ahí es donde el equipo saca su máximo.

En cuanto al Repsol Rally Team, Isidre cree que deben estar contentos porque tienen un equipazo. "Hacemos lo que nos gusta, nos vamos de carreras y estamos con los mejores. Cuando la gente me dice que ahora viene lo más difícil, el Dakar, yo digo que no, que ahora viene lo bueno. Este es un equipo distinto y todo eso está hecho con una ilusión tremenda. No vamos al Dakar a participar, vamos al Dakar a competir, a ganar".