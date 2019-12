Javi Vega: "En la moto no me obligo a ganar"

La retahíla de desgracias de Javi Vega es infinita. "Me he roto la cadera, las rodillas, los codos, las clavículas, ocho costillas, he tenido un neumotórax...", enumera el madrileño, con razón "cansado de los hospitales".

Esas terribles huellas que le dejó el esquí resultan imperceptibles bajo el mono blanco y azul que luce ahora. Hace un tiempo decidió hacer la transición de la nieve a las dunas en busca de nuevas emociones. Se exige, sin embargo, cierta contención en el deporte de motor.