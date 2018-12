El patinador español Javier Fernández, que recientemente ha anunciado que se retirará de las pistas tras el Europeo de 2019, analizó cómo ha sido el año 2018 para él y destacó lo vivido en los Juegos Olímpicos de invierno de PyeongChang.

"De este año me quedo sobre todo con los Juegos. Creo que ha sido el reto más grande, el más esperado y el que no sabía si iba a conseguir. Lo he conseguido y tengo que estar muy orgulloso de él porque seguramente no vaya a volver a competir en unos Juegos", expresó.