El patinador artístico sobre hielo Javier Fernández posa a su llegada a la entrega de los premios AS del Deporte hoy en Madrid. EFE/J.P.Gandul

El español Javier Fernández, bronce olímpico en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), en patinaje artístico, disciplina en la que es doble campeón mundial y séxtuple campeón de Europa, que se retirará de la competición después del Europeo de Minsk explicó que está "muy orgulloso" de su "trayectoria deportiva".

"Tenemos exhibiciones, quiero ser entrenador en un futuro y tengo muchos proyectos. Hay cosas más bonitas. Seguiré patinando, aunque no compitiendo. Hay tiempo para todo, pero tengo una competición más. Tengo que hacer el Europeo, que es lo que me propuse. Después de ahí, me retiraré definitivamente", comentó.