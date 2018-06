El piloto español de Moto GP Marc Márquez de Honda Repsol (c), el italiano Valentino Rossi de Yamaha Movistar (3i), el italiano Andrea Dovizioso de Ducati (3d), el italiano Danilo Petrucci de Ducati Pramac (2i), el británico Cal Crutchow de LCR Honda (2d), el español Jorge Lorenzo (Ducati) (i), y el piloto español de la de Moto 2, Joan Mir de Marc VDS - Kalex, al inicio de la rueda de prensa que han ofrecido en el Circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló donde este fin de semana se disputará el Gran Premio de Motociclismo de Cataluña. EFE

El español Joan Mir, de quien se confirmó días pasados su fichaje por Suzuki para las dos próximas temporadas de MotoGP, dijo que ha sido por lo que "dicta el corazón".

"Básicamente ha sido por lo que me ha dicho mi corazón, ya que había más opciones, pero en Suzuki me he sentido más apoyado", dijo.