El español Joan Mir (Suzuki GSX RR) no disputará el Gran Premio de Gran Bretaña que este fin de semana tendrá por escenario el circuito de Silverstone, al no encontrarse plenamente recuperado de la contusión pulmonar que sufrió durante los test que se realizaron en el circuito checo de Brno.

Mir, que no disputó tampoco el Gran Premio de Austria, no se encuentra recuperado al ciento por ciento de la contusión pulmonar que sufrió entonces y que le ha impedido entrenarse con normalidad, motivo por el que, de común acuerdo con los dirigentes de la escudería Suzuki y el equipo médico del Instituto Universitario Dexeus de Barcelona, dirigido por Ángel Charte, director médico del mundial de MotoGP, no acudirá a la próxima cita del mundial.