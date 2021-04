El piloto español Joan Mir de Suzuki GSX RR, asegura que no está "preocupado, porque en carrera pudimos haber acabado segundos y nos pasaron en la recta de meta", antes de la segunda disputa de una carrera en el circuito de Losail por el Gran Premio de Catar, este jueves en Doha. EFE/MotoGP

El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), campeón del mundo de MotoGP en 2021, asegura que no está "preocupado, porque en carrera pudimos haber acabado segundos y nos pasaron en la recta de meta".

"Creo que podemos luchar por ganar y si nadie ha conseguido un mejor resultado, no quiere decir que nosotros no los podamos hacer, pero seguramente no es el mejor circuito para nosotros, aunque es un buen circuito si bien es muy favorable a Ducati y Yamaha, pero nosotros también somos rápidos", asegura Mir.