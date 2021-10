El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP pero decimotercero en la primera jornada de pruebas libres del Gran Premio de las Américas, ha reconocido que para él "ha sido un día muy difícil".

"No me esperaba tener estos problemas de estabilidad con la moto, no voy bien encima de los baches y esto ha hecho que me condicione mucho el día y no he podido ser competitivo, pero la prioridad ahora es encontrar una solución con estos baches, ya que la pista está en muy malas condiciones pero hay que correr, así que hay que encontrar una solución", explicó Mir.