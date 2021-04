El delantero del Atlético de Madrid Joao Félix, aquejado de un traumatismo en un tobillo sufrido con la selección portuguesa, es finalmente baja para el partido de este domingo ante el Sevilla, con lo que se quedó fuera de la convocatoria de 18 futbolistas, en la que tampoco están Yannick Carrasco, Moussa Dembélé y Lucas Torreira.

No se ha recuperado a tiempo Joao Félix, que no se entrenó ni el jueves ni el viernes ni el sábado con el grupo, en duda los últimos días para el encuentro en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán por el golpe del pasado martes con su selección, y no está disponible para el partido.