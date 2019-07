El delantero luso, Joao Félix (i), junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo (c), y el director deportivo del club, Andrea Berta (d), durante la presentación del joven portugués como nueva incorporación a la plantilla del Atlético de Madrid, esta mañana en el Wanda Metropolitano. EFE/Juan Carlos Hidalgo

El jugador luso, Joao Félix (c), junto a la leyenda atlética, Paulo Futre (d), y el presidente de la Fundación Atlético de Madrid, Adelardo Rodríguez (i), en la presentación del joven delantero portugués como nueva incorporación a la plantilla del Atlético de Madrid, esta mañana en el Wanda Metropolitano. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Joao Félix, el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid, no le presta "ninguna" atención al precio de su traspaso, 126 millones de euros, ni siquiera siente la presión de esa cantidad ni de suplir a Antoine Griezmann, del que toma el '7' con un desafío enorme e insistente: "hacer historia".

"Este tema de las cantidades son temas del mercado. No sé nada de eso. Me dedico a jugar, a hacer mi trabajo y hacerlo lo mejor que pueda para ayudar al club en el que estoy (...) No le presto mucha atención. O ninguna. Simplemente hago mi trabajo", explicó dos veces con naturalidad, consciente de que su llegada está acompañado de un traspaso récord en el Atlético, en el Benfica y el fútbol portugués.