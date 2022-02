"Diversión" y "responsabilidad" son dos palabras fundamentales en la forma de entender el fútbol de Joao Félix, según expresó este miércoles en una entrevista en 'The Athletic', en la que recordó que la pasada temporada jugó "seis meses con un hueso del pie roto", aunque fue su "elección" para "tratar de ayudar al equipo", que se proclamó campeón de la Liga 2020-21 y que ahora atraviesa una situación muy diferente, a 16 puntos del liderato del Real Madrid, por "muchas razones".

"Sabemos lo que está pasando, pero prefiero no hablar de eso”, aseguró el futbolista, que rememoró una "temporada difícil" la pasada campaña a nivel individual: "Al inicio estaba muy bien, luego me lesioné y jugué seis meses con un hueso del pie roto. La gente no lo sabía, sólo se enteraron después de la cirugía (cuando se operó del pie derecho al término de la Eurocopa, el pasado verano). Fue mi elección jugar de esa manera para intentar ayudar al equipo. Fue difícil pero me sentí parte de esto, parte del equipo".