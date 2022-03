Nada más dos victorias en sus últimos once partidos como visitante en eliminatorias de la Liga de Campeones alertan al Atlético de Madrid y a Diego Simeone para el partido de vuelta de los octavos de final de este martes ante el Manchester United en Old Trafford, donde el técnico propondrá un ataque formado por Joao Félix y Antoine Griezmann, como en el partido del pasado viernes ante el Cádiz, del que sólo variarán, como mucho, dos posiciones y nombres: Renan Lodi, por el sancionado Yannick Carrasco, y Felipe Monteiro, si José María Giménez no puede empezar de inicio por la dolencia que sufre en el sóleo.

El portero Jan Oblak; el, hoy por hoy, carrilero derecho Marcos Llorente (reubicado ahí por las bajas de Daniel Wass y Sime Vrsaljko); los centrales Stefan Savic y Reinildo Mandava, además de Giménez o Felipe; y los centrocampistas Rodrigo de Paul, Héctor Herrera y Koke Resurrección (aún no está disponible Geoffrey Kondogbia) completan el probable once que idea el técnico para buscar un triunfo indispensable para seguir adelante en la competición europea.