El golfista vizcaíno Jon Rahm llega a su segunda Copa Ryder, la competición bienal entre Estados Unidos y Europa que se disputa esta semana en el recorrido de Whistling Straits, a orillas del Lago Michigan, desde el número uno del ránking mundial.

“La primera diferencia es que no soy novato. Es mi segunda Ryder y sé lo que va a ser más o menos la dinámica de la semana, qué compromisos tenemos y qué compromisos no tenemos. Digamos que he aprendido a manejar mi tiempo y organizarme mejor”, dijo a Efe Rahm acerca de los preparativos para la competición que dará comienzo el viernes.