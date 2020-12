El esquiador guipuzcoano Jon Santacana, ganador de nueves medallas en Juegos Paralímpicos y 17 en Mundiales de esquí adaptado, la mayoría de ellos junto a su inseparable guía Miguel Galindo, medita a sus 40 años su retirada definitiva de la elite después de casi dos décadas en la que ambos formaron el tándem más exitoso del esquí español.

"No he hecho ningún anuncio oficial, pero va a ser difícil que vuelva a competir. Al 95% que no", revela Santacana en una entrevista concedida a Efe con motivo de la proyección en la sección oficial del Mendi Film Festival de Bilbao del documental 'Sin límite'.