El regatista barcelonés Jordi Xammar, medalla de bronce en el 470 en Tokio 2020 junto al vigués Nicolás Rodríguez, reconoció llevar "muchos años con este objetivo en la cabeza" y haber vivido "los últimos cinco años obsesionado literalmente con los Juegos Olímpicos".

"Esto se me ha hecho muy largo, y en estos Juegos me he dado cuenta que cuando vas a ellos como claro candidato a medalla la presión es brutal; algo inimaginable. Yo iba pensando que mi experiencia de Río (fue 12º) me serviría y lo ha hecho bien poco. La presión que se siente allí es algo inexplicable", explicó en una entrevista concedida a EFE.