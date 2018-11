El piloto de Ducati Jorge Lorenzo aseguró que ahora sólo piensa "en rojo", en referencia a su presente en el citado equipo italiano, y que cuando concluya la presente temporada ya estará pendiente de su futuro inmediato en Honda.

Lorenzo reconoció que su etapa en Ducati no acaba como él hubiera querido: "No es el final soñado con Ducati. Una parte de mí está triste porque han sido dos años intensos e inconstantes, aunque en los buenos momentos he disfrutado mucho".