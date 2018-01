José Ramón "Jota" Cuspinera, que ayer fue destituido como entrenador del Tecnyconta Zaragoza, ha concedido hoy su última rueda de prensa para despedirse de los medios de comunicación que ha resultado muy emotiva ya que el extécnico ha tenido que parar durante su alocución, incapaz de articular palabra.

Cuspinera ha agradecido el cariño que ha recibido por parte, tanto de la afición, como del club en los meses en los que lo ha dirigido: "Es una pasada, no puedo expresarlo, es una auténtica delicia vivir algo así en un mundo donde la crítica es constante. Haber recibido el cariño que he recibido de esta afición y de los medios de comunicación es algo que no puedo expresar con palabras".