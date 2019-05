29 may. 2019

Juanfran Torres, defensa del Atlético de Madrid, confesó en Efe que en la final de la Liga de Campeones empatiza con el Liverpool por haber perdido ya una final, pero desea que gane el Tottenham por su amistad con el delantero Fernando Llorente y el trabajo al mando de Mauricio Pochettino.

"Siempre que hay finales, partidos importantes, mi hijo Oliver me pregunta con qué equipo vamos y le digo, primero el Atlético de Madrid y los demás nos tienen que dar un poco igual. Antes de la final de Copa le tuve que decir que tengo amigos en los dos lados y no me gustaría que ninguno tenga la mala sensación de perder", dijo.