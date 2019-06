Los embajadores de la Eurocopa en España, Julen Guerrero, (c) y Carlos Marchena, (2d) junto a la mascota de la Eurocopa, "Skillzy", (i) el vicepresidente de la RFEF, Andreu Camps (2i) el lejendario jugador Txetxu Rojo, (3d) la jugadora Iraide Iturregui (3i) y el concejal del ayuntamiento de Bilbao,Xabier Otxandiano, (d) en el estadio de San Mamés, sede del torneo europeo, en la presentación del Comité Organizador, una de las 12 sedes del Campeonato de Europa 2020, que presentado este miércoles las directrices de varias campañas de la Euro 2020. EFE

Los exfutbolistas Julen Guerrero y Carlos Marchena han sido investidos oficialmente, en San Mamés, como embajadores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y de la UEFA en la sede de Bilbao de la próxima Eurocopa 2020.

Guerrero y Marchena han protagonizado el acto enmarcado en la campaña de la UEFA 'One Year To Go' a 365 días del inicio del principal torneo continental de selecciones, que arrancará el 12 de junio de 2020 en Roma con el partido inaugural.