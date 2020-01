(Imagen: Carlos Garcia) Son amigos y es la tercera vez que el salmantino Julio Velázquez y el zamorano Antolín Gonzalo se ponen conjuntamente al frente de un banquillo. Se hicieron cargo en noviembre de un Vitória de Setúbal portugués cerca del descenso y ahora son octavos tras una buena racha de resultados. El primer entrenador, Julio Velázquez, ex del Betis y del Villarreal y que dirigió hace dos temporadas al Belenenses luso, asegura en una entrevista con Efe que tiene claro que, a pesar de contar con el segundo presupuesto más bajo de la Liga de Portugal, la clave del buen momento pasa por "la sinergia que existe entre el staff, los jugadores y la afición". Su mano derecha, Antolín Gonzalo, que se forjó en las categorías base de la extinta UD Salamanca y que ha sido ayudante de Vicente del Bosque y Julen Lopetegui en la selección de España y en el Real Madrid, es el encargado de cerrar detalles y aconsejar a su primer entrenador. Velázquez asume su segunda temporada en Portugal "orgulloso" del fútbol que están practicando los jugadores del Vitória de Setúbal, más allá de los buenos resultados. Pregunta: Dos partidos seguidos ganando a domicilio y gran juego contra el Tondela, con victoria por 0-3. Respuesta: Seis de seis, sí. Es para estar muy satisfechos. Muy orgulloso y contentísimo. P: El momento más difícil, cuando toda la plantilla enfermó de gripe hace dos semanas y tuvieron que jugar contra el Sporting. R: Tuvimos hace dos semanas un episodio difícil, complicado. Los jugadores tuvieron un comportamiento excepcional y gracias a dios ahora ya están recuperados. P: Os hicisteis cargo de un equipo que, tras once partidos, sólo llevaba tres goles y estaba cerca del descenso. R: Cogimos al equipo en una dinámica difícil, en una situación compleja. Estábamos los decimocuartos y ahora las cosas están saliendo bien. Estamos muy contentos y respetamos muchísimo el trabajo de los técnicos anteriores. Estamos satisfechos porque la idea de juego que queríamos se está viendo plasmada. Los jugadores, desde el primer día, han tenido un comportamiento bárbaro y estamos contentos porque, más allá de conseguir buenos resultados, el equipo está jugando muy bien.. P: Octavos a seis puntos de puestos europeos. R: Ahora mismo la clasificación puede ser anecdótica, nuestro objetivo es lograr la permanencia. Contamos con el segundo presupuesto más bajo de la categoría y tenemos que tener los pies en el suelo. Ser muy humildes en el día a día. P: Su segunda etapa en Portugal, tras su época en el Belenenses. R: Para mí, la Liga de Portugal está dentro de las seis mejores ligas de Europa. Una Liga competitiva con grandes equipos a nivel europeo como todos sabemos, que tiene muchísima repercusión para jugadores, entrenadores y para todos los profesionales. Que tiene mucho seguimiento en los medios de comunicación. Me considero un privilegiado de trabajar en ella y, gracias a dios, tanto en mi primera etapa como ahora, está saliendo todo de maravilla. P: Julio Velázquez es muy querido en el mundo del fútbol portugués. R: Siempre me he sentido como en casa, tanto en mi primera etapa como ahora. La gente ha tenido muchísimo respeto por nuestro trabajo. En el día a día, lo que aprecio es respeto. Dan valor al trabajo que realizamos y es para estar contentos y satisfechos. P: Su segundo, Antolín Gonzalo. R: Íntimo amigo desde hace mucho tiempo. Un gran profesional y una gran persona. Contento con el rol de segundo entrenador. Ya colaboró conmigo en otras dos ocasiones y, bueno, muy contento con él y con todas las personas del staff. El trabajo que estamos desarrollando es para estar muy satisfecho por la sinergia que existe entre staff, jugadores y afición. Esperemos que continúe de esta manera. P: El estilo de Velázquez. Propositivos, que jueguen en campo adversario, que tengan posesión, pero bien interpretada, en zonas determinantes y mirando siempre la portería adversaria. Cada semana intentamos aportar unos matices diferentes para interpretar cada partido. Y gracias al compromiso de los jugadores y la predisposición lo estamos llevando a cabo. ENTREVISTA CON JULIO VELÁZQUEZ, ENTRENADOR.