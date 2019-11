El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Fotis Katsikaris, ha dicho este viernes que en el encuentro de este sábado frente al Valencia Basket espera ver “la progresión” del equipo amarillo tras la derrota de la pasada semana en el Gran Canaria Arena ante el Joventut.

“Lo mejor de una derrota es saber porqué has perdido el partido”, ha señalado el técnico griego en rueda de prensa, para concretar que, a su juicio, lo que perjudicó el pasado sábado en casa al Herbalife fue no tener “la mentalidad correcta” para afrontar el partido contra los catalanes, además de que se cometieron “otros errores no sólo tácticos”, sino de “actitud en defensa, sobre todo”.