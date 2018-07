El sevillano Kevin López, destronado anoche por Saúl Ordóñez como plusmarquista español de 800 metros, se puso inmediatamente "a los pies" del leonés, que se clasificó tercero en la reunión de Mónaco con un tiempo de 1:43.65.

"¡A tus pies Saúl! Con los que he hablado alguna vez del tema lo sabéis, siempre he mantenido que si alguien me lo arrebataba sería él. Lo tiene todo para triunfar, calidad y valentía en la pista", comentó Kevin en su cuenta de Twitter.