El entrenador del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, acomete en Madrid un nuevo intento por conquistar la Liga de Campeones de fútbol, una competición que se le resiste siempre en el tramo final, aunque no por eso considera que su carrera esté marcada por la mala suerte.

"Mala suerte no he tenido en mi carrera aunque es verdad que ha habido algún problema. Mi mujer me pregunta cuál es el último partido la temporada y desde el 2012, excepto en el 2017, he llegado a finales. A veces con suerte y otras veces no. Seguramente haya batido el récord de las semifinales en los últimos años. Soy un ser humano normal", dijo Klopp, que perdió la final de la Liga de Campeones como entrenador del Borussia Dortmund, ante el Bayern Múnich, en la temporada 2012-2013 y la del años pasado, contra el Real Madrid en Kiev ya en el Liverpool, con el que también perdió la final de la Liga Europa, frente el Sevilla, hace dos cursos.