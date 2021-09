El técnico holandés de FC Barcelona, Ronald Koeman (c), dirige un entrenamiento del equipo este sábado en las instalaciones de Sant Joan Despí en la víspera del partido de LaLiga contra el Levante UD. EFE/Quique García

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, reconoció este sábado, en la previa del partido de LaLiga Santander ante el Levante, ser consciente de que su cargo pende de un hilo.

"Hace tiempo que no estoy muy metido en leer la prensa. Sé que hay rumores, que hay nombres, pero no puedo poner energía en cosas que no puede controlar. Lo único que tenemos que hacer es ganar partidos", declaró.