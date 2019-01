El centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección dijo este viernes que el delantero Álvaro Morata es "un gran jugador" pero recordó que pertenece al Chelsea inglés, al que hay que "respetar", al ser preguntado por un posible interés de su equipo en el delantero.

"Morata es un grandísimo jugador, he jugado con él desde pequeñito en la cantera del Atlético, por circunstancias ha estado en varios equipos. Es cierto que se oye un rumor, pero no es jugador nuestro, es un jugador del Chelsea, hay que respetar al Chelsea, aquí ahora mismo estamos los jugadores que estamos y no hay que pensar en los que están fuera. Si viene será bienvenido y no puedo decir nada más", dijo en un acto de la Fundación Atlético de Madrid.