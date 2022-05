El capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, subrayó tras la victoria de su equipo en el derbi madrileño contra el Real Madrid (1-0) que no tiene "nada que ver" la decisión de no hacer pasillo al conjunto blanco por su título de Liga con "tener un gesto de deportividad" con los rivales.

"Yo tengo muchos amigos en el Real Madird, los he felicitado a todos. No tiene que ver hacer un pasillo que tener un gesto de deportividad. Ha habido un revuelo tan grande, hemos decidido no hacerlo y punto, no hay que darle más importancia. Hemos salido a ganar el partido y ya está, se cierra el debate. Son compañeros de trabajo a los que respetamos mucho", zanjó.