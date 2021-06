El internacional alemán Toni Kroos dijo este viernes que Sergio Ramos ha sido el mejor capitán que ha tenido en su carrera y que espera estar junto con él algunos años más en el Real Madrid.

"Creo que no tenemos que hablar de la importancia que tiene Sergio para el Real Madrid. No sé cómo van las cosas con el club. Creo que le quedan 20 días más de contrato. Solo puedo decir que he disfrutado mucho con él en estos ocho años y espero tener muchos años más con él", dijo Kroos en la conferencia de prensa de la selección alemana.