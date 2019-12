El polaco Grzegorz Krychowiak, una de las estrellas del Lokomotiv Moscú, destacó este lunes a Efe que "siempre" le "gustó la manera de jugar" del Atlético de Madrid del argentino Diego Pablo Simeone, al que se enfrentará este miércoles en el estadio Wanda Metropolitano en la Liga de Campeones.

“Siempre me gustó la manera de jugar de Simeone. Juega con el corazón. Yo no tengo mucho talento, soy un jugador que lucha y corre siempre. Adonde he llegado ha sido gracias al trabajo”, señaló en una entrevista con EFE.