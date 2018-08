El polaco Michal Kwiatkowski (Sky), líder de la Vuelta, se mostró "contento por haber mantenido el maillot rojo" en la cima de Alfacar (Granada), pero no se considera "el más peligroso de la general".

"No soy el más peligroso de cara a la general: Quintana, Valverde, Bennet, Buchmann, ellos son los que tienen que poner presión si quieren ganar La Vuelta. Necesitan estos finales en alto para ganar tiempo. La situación de hoy ha sido perfecta para mí. Mi interés no era cazar la escapada, sino conservar una buena posición en la general a pesar de la última subida, conservar fuerzas y eso es lo que he hecho. Estoy contento", reconoció.