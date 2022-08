Nick Kyrgios finalmente no volverá a jugar este año con el equipo australiano de la Copa Davis, que estará liderado en Hamburgo por Alex de Miñaur, y se completará con Thanasi Kokkinakis, Matt Ebden y Max Purcell.

Australia jugará en el grupo C ante Alemania, Francia y Bélgica en el majestuoso Am Rothenbaum de Hamburgo, del 13 al 18 de septiembre, después del Abierto de Estados Unidos, y definitivamente, según anunció hoy la Federación oceánica, no estará el subcampeón de Wimbledon.