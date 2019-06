El australiano Nick Kyrgios, uno de los tenistas más polémicos del circuito, aseguró en rueda de prensa en el torneo de Queen's que ser sincero en la sociedad actual "causa problemas" y que él no es de los jugadores que muestra respeto al 'Big Four' compuesto por el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal, el serbio Novak Djokovic y el británico Andy Murray.

Preguntado sobre si los jóvenes no son capaces de desplazar al 'Big Four' por respetarles demasiado, el australiano respondió que, "personalmente", él no es de los que "les respeta", y que simplemente son muy buenos jugando al tenis.