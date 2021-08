Imagen de archivo de la entrenadora española Antonia Is. EFE/Federico Anfitti/Archivo

La entrenadora española Antonia Is anunció este martes en sus redes sociales que por motivos familiares deja la dirección técnica del Pachuca de la liga femenina del fútbol mexicano.

"Lamento comunicar que hemos llegado de común acuerdo a la rescisión del contrato que me ligaba con el Club Pachuca. Lamentablemente, motivos personales y familiares en España hacen que no pueda continuar en el club", se lee en el comunicado de Is.